‘Resposta a um amigo bolsominion’, por Nilo Reis

por Nilo Reis*

“Por que tu me mandas tais vídeos? Tu achas que estas opiniões cheias de preconceitos e sem uma reflexão exaustiva do fenômeno me levarão a fazer o que:

1) ser favorável a Lula?

2) ser favorável a Bolsonaro?

Gastei boa parte do meu tempo estudando política, colocando os glúteos em uma cadeira, vivendo em uma sala de aula (aquela que você critica), promovendo reflexões respeitosas com outras pessoas para agora OUVIR crentes de Lula e de Bolsonaro manifestando suas *crenças* sem qualquer base lógica e/ou ontológica?

Parece que é mais fácil me atribuir um adjetivo porque uso vermelho, cor do sangue humano, porque aprendi que as cores do ponto de vista estético são somente cores, e conquanto cores precisam de luz; esta luz que todos sentem, mas que poucos aproveitam para ver as coisas que ficam bem escondidas, como os jogos partidários feitos nos bastidores da política e só vêm à luz encenadas em imagens para tolos.

E se querem que eu represente algo simbólico com as cores, prefiro me enveredar pela religião afro e pelo sincretismo religioso que envolvem nossas CRENÇAS religiosas e, assim, imaginar que ontem, quarta-feira, eu estava louvando Santa Bárbara. E como eu gosto das mulheres, principalmente das guerreiras, o vermelho foi usado em homenagem à Santa!

Só te lembro que NUNCA, até hoje, enviei-te vídeos de louvor a LULA, embora você acredite piamente que sou petista – e isto pouco importa.

Sou crítico de qualquer sistema em que alguém tenha que se vender a outro, em que o acesso aos recursos naturais são privilégios de uns à custa de outros.

Sou adverso aos desideratos da direita, bem como aos esquerdopatas que não colocam o ser humano, em atos e palavras, como princípio angular de sua ação!

Sou contra cristãos que louvam Jesus e acham que revólveres e violência são o caminho para salvar o Estado.

Sou contra o Estado que usa suas ferramentas para oprimir o povo, seja à direita, seja à esquerda.

Sou contra um povo que quer paz e reconhecimento da alteridade mas vota em um sujeito que representa a negação destes valores.

Sou contra Os Grandes que querem oprimir o povo e o povo que se deixa ser oprimido.

Sou por nós, mas um nós que nos envolva e pense na alegria em qualquer medida. Eu sou favorável a uma ética da alegria!

Agora, mesmo sendo crítico do PT, jamais cairia na conversa deste outro que tu tanto louvas ou na daquele Juiz que tu acreditas que é uma pessoa séria.

O futuro virá, e, como sempre, nos mostrará quem são as pessoas. E a quem prestavam seus serviços. É claro que sempre haverá a possibilidade de mudar de opinião, mas como não farei bullying contigo repetindo todo dia: “– eu te disse”, espero pessoalmente que se lembres do quanto te falei: “–menos emoção, coloque a cabeça no lugar e pense.

DESencobre das mentiras postas e pensa: quem mais lucrou com a saída de um e a posse do outro?

Políticos são apenas OPERADORES DO SISTEMA, os Mestres da humanidade controlam o Estado através de diversas maneiras e também controlam nossas opiniões.

Então, não serão estes pronunciamentos vazios de conteúdo que irão alterar minha análise de que este aí presta muito, muito, muito menos que Lula! E que Lula se torna um caudilho por concentrar tudo em si, esquecendo que a república é nossa, pelo menos em teoria!

E voltando ao ponto principal, indo além dos políticos, e se querem saber quem mais ganhou com Lula e Bolsonaro, observa quem mais lucrou com Lula e quem mais lucra com Bolsonaro… Mas se não querem colocar o olho na direção certa, fiquem na superficialidade das coisas, brigando por um ou por outro!

Um conselho, esquece estas polarizações políticas, elas são autofágicas e sem sentido. Na arena das perspectivas humanas, há uma incontrabilidade de desejos, de vontades e de interpretações de mundos que devem obedecer ao princípio da coexistência social. A regra básica para viver é saber conviver com outros. Aristóteles já ensinava que os homens só se tornam homens através dos outros, mas há um conceito africano chamado UBUNTU que vai além da palavra do grego. Então, envolva-se com outros, use seu afeto para atrair e nas próximas eleições deixe suas estranhas em casa, guarde seu afeto e vote sem emoção!

Use sua razão, pois, de acordo com Aristóteles, você é um animal político, isto é, racional…

Mas não me mande estes vídeos. Prefiro saber como seus olhos, meu amigo, se sentiram quando despertou ao lado da mulher amada e sentiu-se tocado pela existência dela próxima a ti!

*Nilo Reis é professor de Filosofia, DCHF, UEFS