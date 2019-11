Festival Feira Noise celebra riqueza da música independente; hoje é o último dia

Último dia de Feira Noise traz em sua programação pela segunda vez a cantora Larissa Luz (foto) recentemente agraciada com o Prêmio Bibi Ferreira e com a indicação ao Grammy Latino (2016) por sua atuação no musical Elza.

Considerado um dos maiores eventos de artes integradas do Norte-Nordeste, o Feira Noise Festival celebra a riqueza da música independente produzida no Brasil e valoriza, prioritariamente, os artistas de Feira de Santana, Bahia, cidade sede do Festival que está em sua décima edição.

DOMINGO, 24

14:00 | Abertura dos portões

14:30 | Rádio Livre

15:10 | Colibri

15:50 | Sons de Mercúrio

16:30 | Giovani Cidreira

17:10 | Zimbra

18:00 | A Cor

18:40 | Selvagens à Procura de Lei

19:30 | Potyguara Bardo

20:10 | Sofie Jell

20:50 | JULI

21:30 | Roça Sound

22:10 | Larissa Luz

