“Espero que realmente seja pra valer essa conversa de Colbert sobre política industrial”, ironizou o deputado Zé Neto

“Espero que realmente seja pra valer essa conversa de Colbert. Espero também que o CIFS (Centro das Indústrias de Feira de Santana) entregue a proposta de reabertura do escritório de representação do Estado, em parceria com eles e abrangendo a região, que vai substituir o CIS. Desde julho estamos na espera…”

Essa foi a reação do deputado Zé Neto (PT) ao ler a nota “Colbert propõe agência de desenvolvimento para substituir o CIS” (leia abaixo) onde se relata a participação do Prefeito de Feira na inauguração da nova sede do Cifs.

Zé Neto também lembrou que até hoje, Feira de Santana é o único município da região que nao participa do Consórcio Portal do Sertão.

“Colbert preocupado com política industrial? hummm!!!”, escreveu o deputado em mensagem via ‘zap’.