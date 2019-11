“Sete anos de uma gestão que não cuidou de pontos estratégicos”, diz deputado Bacelar sobre estragos das chuvas em Salvador

Pré-candidato a prefeito de Salvador e deputado federal Bacelar (Podemos) colocou na conta da gestão do prefeito ACM Neto (DEM) o caos instalado na capital, nesta terça-feira (26), por conta das fortes chuvas que causaram prejuízos e deixaram os moradores de vários bairros com medo.

“Independente do grande volume pluviométrico, faltou planejamento. São sete anos de uma gestão que não cuidou de vários pontos estratégicos da cidade, desde intervenções mais simples, como garantir o escoamento da água da chuva, até obras maiores de qualificação urbana, que poderiam ter sido feitas com o dinheiro gasto em festas”, disparou Bacelar através do site Política Livre, do jornalista Raul Monteiro.

https://politicalivre.com.br/

O site Bahia Noticias, de Jair Onofre, registra a foto do deputado do Podemos em conversa com o pretenso (sem partido) pré candidato a prefeito de Feira de Santana, o radialista Carlos Geilson como um sinal de apoio em 2020.

http://www.bahianapolitica.com.br/noticias/84991/podemos-apoia-joao-bacelar-em-salvador-e-carlos-geilson-em-feira.html