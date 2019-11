Moda afro na Feira de Empreendedorismo do Sest/Senat nesta quinta-feira, 28

Para estimular o empreendedorismo por meio de oficinas e exposição de produtos, a unidade SEST SENAT Feira de Santana realiza nesta quinta-feira (amanhã, 28), das 9h às 20h, a Feira de Empreendedorismo.

Quem passar pela sede do SEST SENAT poderá visitar stands com exposição e comercialização de artigos de artesanato, comidas, roupas, acessórios, plantas, alimentos, bem como apresentações culturais e orientações sobre o Micro Empreendedor Individual (MEI).

A coordenadora do SEST (Serviço Social do Transporte), Márcia Cristina Cerqueira, afirma que alunos, comunidade, rodoviários e dependentes terão a oportunidade, nesta ação, de expor, divulgar e fazer networking com os participantes.

“O intuito da Feira é que a comunidade tenha acesso ao SEST SENAT, confira os serviços que oferecemos e que nossos usuários que já praticam a venda de produtos tenham mais uma oportunidade para divulgá-los à população”, explica.

Mais informações: (75) 3602-8900 ou no endereço Avenida Eduardo Fróes da Mota, S/N – 35ºBI