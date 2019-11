Weslley Almeida lança álbum “Mosaicos” nas plataformas digitais

O compositor, poeta e escritor Weslley Almeida lança no próximo dia 30 de novembro o álbum “Mosaicos”, nas plataformas digitais e aplicativos de música. Com o total de 08 faixas, sendo 07 inéditas.

Para Weslley este é um momento cujo objetivo principal é mostrar a sua musicalidade e o conteúdo de suas composições que foram feitas ao longo das andanças, viagens e inspirações do artista, e marca um ponto de virada na carreira que sempre teve como mote principal a poesia, a qual já rendeu a ele menção honrosa no exterior e diversas premiações pelo Brasil.

A produção musical é de Alexandre Lisboa, que ao lado de Weslley e da banda composta por: Bateria: Kellinho Nunes/ Contrabaixo: Anderson Silva/ Teclados: Júnior Silva / Percussão: Tonico Freitas/ Sanfona: Marciano / Violão base: Weslley Almeida / Guitarras e Violões: Alexandre Lisboa que gravaram as canções no ano de 2012 em estúdio. Nos duetos Weslley gravou ao lado do cantor Freddson Almeida a faixa “Bússola do Amor”, e do poeta e cantador Asa Filho, a faixa “Povo da Terra”, música esta que também foi selecionada e fez parte do CD do Festival Metropolitano Vozes da Terra, de Feira de Santana, na interpretação da cantora Poliana Pinheiro. Uma curiosidade é que a única faixa do álbum que tem parceria na composição é “Liz”, assinada com o compositor e poeta Henrique Magalhães.

Serviço:

O que: Lançamento do álbum Mosaicos

Quem: Weslley Almeida

Quando: 30 de novembro de 2019

Onde: Nas plataformas digitais e aplicativos de música, só baixar o app de sua preferência e ouvir onde quiser.

Quanto: Grátis!

por Emerson Azevedo

Fonte: TDL – Comunicação e Mídia.