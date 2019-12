Zé Neto propõe formar comissão para elaborar um plano para o futuro do BRT de Feira de Santana

Pré candidato do PT a Prefeito de Feira de Santana, o deputado federal Zé Neto promoveu nesta segunda-feira, 2, uma audiência pública na sede da Associação Comercial sobre a problemática do transporte público no município.

O problema dos transportes públicos em Feira de Santana é o que mais preocupa a comunidade. A questão das rotas, horários e confortabilidade foram abordadas por diversos oradores.

O deputado Zé Neto advertiu no entanto para a necessidade de que seja formada uma comissão com a participação de setores como as universidades e sindicatos para a elaboração de um plano com sugestões sobre a mobilidade urbana em Feira de Santana.

Um dos temas mais citados foi o BRT, uma obra que se arrasta há cerca de seis anos e que é alvo de críticas sobre a sua funcionalidade.

O BRT de Feira é uma obra financiada pela Caixa Econômica Federal envolvendo cerca de 100 milhões de reais.

