“Eles ficam irritados quando se fala em BRT”, diz Zé Neto respondendo a Carlos Brito

Se Brito quiser sentar para discutir passo a passo cada uma dessas obras, eu topo. Bora, Brito? respondeu o deputado federal Zé Neto (PT) à provocação que lhe fez o secretário de planejamento de Feira, Carlos Brito (clique aqui e leia)

“Vamos ver o que está faltando pra gente conversar, ver como vocês podem colaborar, por exemplo, para ter uma atenção adequada à Lagoa Grande, que já está com quase 90% do conjunto da obra pronto… quer discutir centro de convenções? Tudo bem, fizemos um convênio com vocês, vocês deixaram de pagar policlínica e a gente não pode fazer o pagamento dos convenio dos consórcios….e a nenhuma Prefeitura que esteja inadimplente na área da saúde”, continuou.

Para o deputado “o problema é que eles ficam muito irritados quando se fala em BRT porque BRT é realmente uma situação gravíssima, de desvio de função e total inadequação ao que estava proposto no projeto”.

E explicou:

Foram quase 90 milhões utilizados pra obras de fachada sem nenhuma função em relação ao transporte público, não liga os bairros, o que aliás foi a pedra de toque para a liberação do projeto. O projeto foi liberado porque, inclusiv tinha como mola mestra das argumentações o fato do Tomba ser um dos maiores bairros do Estado e ser também um bairro comercial. Esse bairro sequer está sendo contemplado.



