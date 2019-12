Jovens de Irecê aprendem a fazer cosméticos à base de mel de abelha em curso da Codevasf

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) promove nesta semana o curso de manipulação e cosmetologia com produtos de abelhas em Irecê (BA)

A ação do Projeto Amanhã beneficia 20 jovens das comunidades baianas de Vereda, no município de Central, e Prevenido, no município de América Dourada.

“A apicultura nordestina é uma atividade de caráter eminentemente familiar e tem se mostrado como uma boa alternativa para a diversificação das fontes de renda no meio rural. Além disso, o mel nordestino tem baixa contaminação por pesticidas e por resíduos de antibióticos, pois grande percentual do mel produzido na região é proveniente da vegetação nativa”, diz Roberta Almeida, técnica da Codevasf no Escritório de Apoio de Irecê, na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Companhia, sediada em Bom Jesus da Lapa (BA).

Na capacitação sobre manipulação e cosmetologia com produtos de abelhas, os jovens vão aprender a fazer cerca de 70 produtos, como creme antirrugas à base de mel, própolis e geleia real; loção pós-barba à base de mel e própolis; óleo para banho à base de mel e própolis; tintura de romã; preparo de mel com pólen.

“De uma forma geral, o mel brasileiro é considerado de elevada qualidade no mercado mundial, mas nada disso tem sido garantia para um bom preço do produto in natura e os produtores vêm sofrendo com preços baixos no mercado interno e externo há alguns anos. Foi então que surgiu a ideia de fomentar a verticalização da produção, para trazer mais oportunidade e renda para as famílias apoiadas pela Codevasf”, complementa Roberta Almeida.

Casas de mel

As comunidades de Vereda, no município de Central, e Prevenido, no município de América Dourada, já foram beneficiadas com casas de mel, entregues pela Codevasf, em parceria com o Governo do Estado da Bahia.

fonte: Assessoria de Comunicação e Promoção Institucional da Codevasf