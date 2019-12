Cesta básica em Feira de Santana ficou mais cara 1,73% em novembro

A cesta básica de Feira de Santana registrou valor de R$ 297,63 em novembro.

O valor encontrado pelos professores e alunos da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) que trabalham no Projeto Conhecendo a Economia Feirense: o custo da cesta básica de Feira de Santana, foi 1,73% maior que o observado no mês anterior.

Essa pequena elevação interrompe o ritmo de queda que vem se verificando nos sucessivos levantamentos do valor da cesta desde junho, quando a equipe do Projeto começou a divulgar os dados pesquisados.

Considerando os preços médios dos 12 produtos alimentares pesquisados – açúcar, arroz, banana-da-prata, café, carne, farinha de mandioca, feijão, leite, manteiga, pão, óleo e tomate -e comparando-os aos preços levantados em outubro, constata-se que as maiores altas foram da farinha de mandioca, do feijão e da carne, que registraram elevações de, respectivamente, 14,86%, 11,21% e 7,08%.Outros produtos que também apresentaram preços médios maiores foram o arroz(1,80%), o óleo (1,59%) e o pão (0,34%). Em sentido contrário, os preços médios da banana-prata, do tomate e do café apresentaram quedas de 5,70%, 5,12% e 3,69%, respectivamente.

O custo dos três produtos básicos que compõem o almoço do cidadão feirense, arroz, feijão e carne, foi responsável por 37,97% do valor da cesta básica de novembro. Já os quatros itens costumeiramente presentes na mesa do café da manhã, pão, manteiga,café e leite, responderam por 35,09% da mesma cesta.

Em relação ao salário mínimo líquido de R$ 918,16 (valor obtido após os descontos previdenciários que incidem sobre o valor bruto), o custo da cesta básica em Feira de Santana no mês de novembro representou um comprometimento de 32,4%. Para a aquisição da cesta, o trabalhador que recebe o salário mínimo, precisou despender 71 horas e 18 minutos do seu tempo de trabalho.