Colbert destaca competência do Exército na ‘Operação Carro-Pipa’ em todo semi árido do Nordeste

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, recebeu nesta quarta-feira, 11, no Paço Maria Quitéria, a visita do comandante da Sexta Região Militar, general Silva Alvim com o tenente-coronel André Luis Nascimento Cajazeira que assumiu o comando do 35° BI em substituição ao cel. Janilsom.

Colbert conduziu a solenidade de apresentação do governo, nomeando cada um dos presentes, desde o presidente da Câmara, José Carneiro e quase todos os vereadores da bancada a secretários e auxiliares.

Ao agradecer a visita e saudar o novo comandante do 35° Batalhão de Infantaria, sediado em Feira, o prefeito destacou e elogiou o gerenciamento da ‘Operação Carro Pipa’ que tem cerca de 20 anos abastecendo comunidades rurais do semi árido nordestino inclusive no município de Feira de Santana.