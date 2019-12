Luizinho da Mersan: “não me lançarei na política”

O presidente da CDL Feira de Santana, Luís Mercês, em atenção a nota publicado pelo site Blog da Feira neste sábado (14), declara que não participará do processo eleitoral de 2020, em Feira de Santana.

De acordo com o empresário, todas as aproximações dele com grupos políticos possuem o caráter institucional em prol dos interesses da cidade.

“Mesmo que alguns grupos discutam a possibilidade do meu nome, já está definido que não me lançarei na política. Continuarei contribuindo com Feira de Santana, através da atuação e representatividade da CDL, entidade que tenho a missão de tornar cada vez mais forte e ativa, juntamente com o grupo de empresários da cidade”, afirmou Luís Mercês.