Colbert diz na Princesa FM que em 2019 “Feira se saiu bem” diante das dificuldades do país

2019 foi “desafiador” para a administração pública municipal, disse o prefeito Colbert Martins Filho, durante entrevista ao programa “Bom dia Feira”, com o radialista Dilson Barbosa, na Rádio Princesa FM.

“Fazer uma gestão segura, investir corretamente os recursos disponíveis foi um desafio. Avançamos no que foi possível. Acredito que, mesmo com as dificuldades que o país vem atravessando, Feira se saiu bem”.

O prefeito falou sobre diversas áreas da administração pública anunciando medidas para 2020.

Destacou a requalificação do centro de Feira, cujos recursos já foram aprovados e está em elaboração o projeto para ser apresentado.

Também falou sobre a transformação do prédio onde funcionou o Feira Tênis Clube e vai se tormar centro de desenvolvimento da educação.

Disse que em 2020 o município vai investir o que for permitido na compra de equipamentos e anunciou que as escolas ganharão cinco mil chromebooks (tablets)

Também anunciou que em 2020 o inglês será incluído na grade curricular e que algumas escolas serão climatizadas.

“O que será feito tem como meta melhorar as condições de trabalho dos profissionais e dos estudantes, porque Feira não pode continuar com média 4,8 no Ideb”, disse o prefeito.

fonte: Secom/Pmfsa