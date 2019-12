“Nosso caminho não é e não será o do fisiologismo”, por Zé Neto

por Zé Neto*

Na política, precisamos falar e pensar menos na disputa por cargos e interesses pessoais e pensar mais e falar mais da disputa de projeto político, da construção da luta coletiva, da resistência do dia a dia e buscar ouvir mais nossa gente, especialmente os excluídos e espoliados por aqueles que defendem seus privilégios em detrimento do empobrecimento de grande parte da população brasileira e do desmonte do setor produtivo nacional.

É hora de pensar mais coletivamente, pois somos o maior partido do país e com grandes responsabilidades com as transformações sociais e defesa da nossa democracia, muito especialmente agora com essa onda conservadora e atrasada que vem destruindo direitos, propagando o atraso e reduzindo as funções sociais do Estado Brasileiro.

Somos do PT de Lula, Rui, Wagner, Ivanide Santa Bárbara, Jaime Cunha, David Bacelar, Beto Folha( In memoria), Jaime Cruz, Gerinaldo Costa, Rocha, Albertino, Felipe, Inacelice, Fátima do Movimento de Mulheres e tantos outros e outras que nos trouxeram até aqui nos embalando com seus exemplos de vida, coragem, determinação, resistência e de luta por uma sociedade mais igualitária e com mais oportunidade para nosso povo. Aliás, graças a essas referências tão nobres, nunca estivemos tão unidos, amadurecidos, estratificados e preparados para buscar apoios para nossas lutas…

Aos que pelo PT passaram, e por algum motivo partiram, esperamos que algo tenham acumulado e também deixado em nossa história e as esses não desejamos mal… Vida que segue, só esperamos e torcemos para que continuem a defender ideais de justiça social, lembrando que na política nem sempre chegar e partir são só lados da mesma viagem…

No mais, nosso caminho não é e não será o do fisiologismo dos que pautam suas atitudes por atalhos e lógicas pessoais, inclusive nos julgando por suas métricas mesquinhas e sem a verdadeira presença do outro e da felicidade coletiva…

Temos a responsabilidade de governar a Bahia, que é uma tarefa maiúscula, de fazer oposição pra buscar o comando político em Feira e lutar incansavelmente contra o desgoverno facista que atinge a órbita Federal e para tanto o nosso time tem que está abastecido de sentimentos nobres, humanitários e que honrem os quase 40 anos de história desse partido que tanto fez e faz história com o povo brasileiro.

Quando me elegi vereador mais votado da cidade e deputado estadual na oposição em todas esferas, sem cargo nenhum e levantando e sustentando a bandeira e os ideais do Partido dos Trabalhadores, alegria de viver pela capacidade. Aliás, no PT, nossas maiores referências nos norteiam por serem detentores de valores políticos sólidos e por marcar seus espaços por estarem em defesa de políticas inclusivas, dos trabalhadores, do setor produtivo nacional, da nossa soberania e de um país, um estado é uma cidade com mais justiça social.

Sei que cargo tem importância na ocupação e direção política de qualquer administração, mas não mais que o projeto e a ideologia que norteiam uma escolha partidária e um projeto de transformação social. Finalmente, s ejam bem vindos os que acreditam na democracia e no povo Brasileiro…

Somos o GLORIOSO PARTIDO DOS TRABALHADORES!!!

Zé Neto é deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores da Bahia