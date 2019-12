“O que é necessário para seguir a carreira jurídica?”, por VLV Advogados

Os meses de novembro a fevereiro são marcados pela aplicação de provas de seleção para ingresso de novos alunos em universidades públicas e privadas, além de ser o período de inscrição em programas como SiSu, ProUni e Fies, que permitem o acesso às diversas universidades do país. Também é nessa época que acontecem as formaturas, ou colação de grau, de vários cursos diferentes.

Seja qual for a situação, de ingresso ou saída da universidade, muitas dúvidas surgem quanto a qual carreira seguir, especialmente quando se têm em vista a variedade de profissões e cursos que surgiram nos últimos anos.

Para quem quer fazer Direito ou até mesmo quem está prestes a se tornar bacharel na área, é interessante saber quais as áreas de atuação e o que é necessário para seguir a carreira jurídica.

Considerando que o curso de Direito, de acordo com os dados mais recentes do Censo da Educação Superior, é um dos mais procurados do país, preparamos esse artigo para te ajudar a entender melhor como funcionam as atividades dessa carreira!

Advogado

A carreira de advogado é uma das mais conhecidas e certamente a que mais absorve profissionais. Ela é considerada uma carreira do direito privado, e o objetivo do advogado é defender os interesses dos clientes perante o tribunal. Para seguir essa profissão, além de ser bacharel em Direito, é necessário ter registro na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), que é conseguido através da realização de uma prova.

Além disso, o advogado pode especializar-se nas diversas áreas do direito, como Direito de Família, na qual o profissional será especialista em assuntos como divórcio, direitos da união estável, pacto antenupcial, pensão alimentícia, dentre muitos outros.

Juíz

O juiz, por sua vez, é uma das principais carreiras do direito público e é o cargo máximo no tribunal. O objetivo deste profissional é solucionar os conflitos com base na lei. Assim como o advogado, existem diferentes juízes para diferentes situações.

Por exemplo, o juiz que preside um tribunal do júri ou determina a prisão domiciliar de um acusado não é o mesmo que tomará medidas quando uma criança sofrer alienação parental durante um processo de divórcio com guarda.

Para ser juíz, além de ser bacharel em Direito, é necessário ter registro na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), experiência de 3 anos de atividade jurídica e ser aprovado em concurso público para a área.

Outras profissões

Além de juiz e advogado, o bacharel em direito pode seguir diversas outras profissões, como:

Promotor: profissão cujo objetivo é defender a ordem jurídica junto ao Ministério Público;

Procurador: profissional que atua como fiscal da lei junto aos tribunais de justiça;

Defensor público: é o profissional que auxilia juridicamente aqueles que não têm condições financeiras de pagar os custos de um processo;

Oficial de justiça: é o profissional responsável por fazer, pessoalmente, citações, prisões e penhoras;

Delegado de polícia: é responsável pelas ocorrências policiais que forem registradas em sua área.

Com exceção da carreira de oficial de justiça, para seguir qualquer uma dessas profissões é necessário ser bacharel em Direito, ter registro na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), ter 3 anos de atividade jurídica e ser aprovado em concurso público para a atividade desejada.

Setor de Comunicação

Escritório de Advocacia Valença, Lopes e Vasconcelos