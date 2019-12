Colbert reúne secretários no Paço para dar boas vindas a Beldes; ex-vereador defende reeleição do Prefeito

Quase todos os secretários municipais estavam hoje à tarde no Paço Municipal para dar as boas vindas ao novo membro do grupo político liderado por José Ronaldo, o ex-vereador, ex-diretor da antiga Direção Regional de Educação de Feira de Santana (atual NRE-19), ex-petista Beldes Ramos.

Beldes é o segundo vereador eleito pelo PT a aderir recentemente ao ‘ronaldismo’ em Feira. O primeiro foi o atual vereador licenciado Pablo Roberto , secretário de Desenvolvimento Social que estava presente nas boas vindas convocada pelo prefeito Colbert Martins Filho no Paço Municipal “Maria Quitéria”.

Segundo as contas do ex-vereador petista Marialvo Barreto, o professor Beldes Ramos é o quarto ex-diretor da antiga Direc que adere ao grupo político adversário. Isso provaria, deu a entender o geógrafo e professor, o equívoco do governo do estado na escolha política dos nomes que ocupam as funções e cargos no aparelho estatal em Feira.

Não só em Feira mas em todo o estado é notória a capacidade e utilização das Direcs como “fábricas de votos” elegendo e reelegendo vereadores e até deputados. Beldes elegeu-se sob a sombra do órgão mas não reelegeu-se. E perdeu espaço na corrente majoritária do PT em Feira liderada pelo deputado federal Zé Neto, pre-candidato a Prefeito.

A reunião no Paço foi bem clara. Pelas palavras de Beldes: estava ali para ajudar a reeleger Colbert. Tanto que nem tomou posse oficialmente. Ou seja, impedimentos burocráticos de fim de ano só publicarão sua nomeação na Secretaria Municipal de Educação possivelmente na próxima semana.

O prefeito não falou em reeleição e nem abriu a palavra aos presentes embora estivesse na mesa o presidente do Legislativo, José Carneiro. Apenas encerrou o encontro depois que Beldes finalizou fazendo uma revelação que pareceu juramento de fidelidade:

“Mesmo estando em grupo político contrário, sempre tive mais amigos aqui”.

Quem diria…