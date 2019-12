Licitação para execução do ‘Projeto Novo Centro’ de Feira de Santana marcada para o dia 6 de janeiro

A licitação que vai contratar empresa de engenharia para executar a primeira parte das obras de requalificação do centro comercial de Feira de Santana, denominado o “Projeto Novo Centro”, será realizada no dia 6 de janeiro.

A autorização para a publicação do processo licitatório foi assinado na manhã desta terça-feira, 24, pelo prefeito Colbert Filho, em evento com várias autoridades municipais.

Já está publicada em edição extra do Diário Oficial do Município – www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br, desta terça-feira

Esta etapa da requalificação do centro está orçada em R$ 37 milhões. A execução do projeto está previsto para oito meses.

Colbert Filho afirmou que todo o governo está diretamente envolvido no projeto de requalificação do centro da cidade. “Vamos trabalhar, respeitando as normas ambientais, para que a área central tenha as feições desejadas por todos”.

Ele destacou a necessidade de se promover a mudança estrutural. Citou a transferência da grande feira livre para o Centro de Abastecimento como ato de coragem – a mesma que está tendo agora, da administração municipal da época.

“Estamos fazendo o que é preciso ser feito”.

Detalhou que a intervenção vai acabar com os problemas causados pelas inundações em períodos de chuvas intensas, com a extensão do tunnel liner e extensão da rede de drenagem e nova pavimentação a quente da área central.

O secretário de Planejamento, Carlos Brito, detalhou as intervenções que serão feitas bem como os investimentos destinados às vias que serão requalificadas, como a Barão de Cotegipe, Barão do Rio Branco, Marechal Deodoro, Conselheiro Franco, Recife, Sales Barbosa e avenida Sampaio.

Comentou sobre a pavimentação – algumas ruas terão piso intertravado, tido como ecologicamente correto, calçadas amplas, ciclovias – nas avenidas Senhor dos Passos e Maria Quitéria, árvores, entre muitas outras intervenções no amplo conjunto de obras.

Carlos Brito também falou sobre a duplicação dos viadutos que une as avenidas Maria Quitéria e Fraga Maia e Getúlio Vargas e Noide Cerqueira, e prolongamento destas avenidas. “A ciclovia da Maria Quitéria será iniciada à altura da Getúlio Vargas até a UEFS”.

Duplicação e manutenção de viadutos

Geotec será a empresa especializada contratada pela Prefeitura de Feira de Santana para prestação de serviços na elaboração de estudos preliminares, projetos básicos e projetos executivos de alargamento dos viadutos Francisco José Pinto e Wilson da Costa Falcão.

A empresa também será responsável pelo plano de manutenção e conservação de ambos viadutos e do Complexo Viário Deputado Dr. Miraldo Gomes, composto por três viadutos e uma trincheira

Os viadutos, sobre a avenida Eduardo Froes da Motta, unem a avenida Getúlio Vargas e Noide Cerqueira e Maria Quitéria e Fraga Maia. O investimento será de R$ 807.100,14.

Fonte: Secom/Fotos: Abnner Kaique