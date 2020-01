Contratos de locação do shopping popular com os ambulantes de Feira serão assinados a partir desta quinta, 9

A assinatura dos contratos de locação dos espaços do Shopping Popular de Feira de Santana serão realizadas entre os dias 9 a 15 deste mês.

Começa amanhã, dia 9, com os setores de variedades, utilidades domésticas, acessórios e ferramentas.

No dia 10, ourives e relojoeiros, cosméticos e suplementos, acessórios de celulares e serviços. Já no dia 13, calçados e alimentação, no dia 14 e 15 confecções.

Durante uma reunião está semana com ambulantes, o shopping apresentou a minuta de contrato de locação com cláusulas que foram discutidas anteriormente e inseridas, a exemplo da biometria, a capacidade de cadastrar também parentes e trabalhadores além da prorrogação do prazo de carência de 90 dias para pagamento do aluguel e extinção do pagamento do fundo de propaganda pelos ambulantes.