Coronavirus apitou na curva do trem comprador chinês, por Antonio Rosevaldo

por Antonio Rosevaldo*

Contrastando com o otimismo daqueles que acreditam ser a ciência econômica uma exatidão absoluta, o mundo avisa que não é bem assim.

Por mundo se entendam as relações de produção.

Quem tem dois olhos sem astigmatismo e dois ouvidos limpos já avisava que o mundo das contas externas não teria céu de brigadeiro no curto prazo, afinal as loucuras dos milicianos pentecostais ancorados no Planalto e no Itamaraty já avisavam que aqui a coisa seria pior, e está sendo.

Já sabíamos que devido ao atraso no embarque da soja, a coisa não seria tão azul e mesmo que as meninas vestissem rosa, afinal de contas, as exportações caíram 18,4% e as importaçoes recuaram 12,8% em relação ao mesmo período passado.

Isso significa um resfriamento de 15% no comércio internacional.

Agora vai? Vai dar merda

O déficit de 50,8 bi de dólares não foi pior devido à venda de nossas riquezas. Nem todo ano teremos empresa estatal para vender.

E pior, a merda deu agora no pescoço pois um tal de coronavirus apitou na curva do trem comprador chinês, a China parou, xinguem a China.

*Antonio Rosevaldo é economista