Diretor do site Bahia na Política vai participar do programa ‘Alvorada Sertaneja’

Os comentários e as análises políticas do jornalista Jair Onofre, diretor do site Bahia na Política, podem ser ouvidos também na rádio Sociedade 1021, no programa ‘Alvorada Sertaneja’ que vai ao ar a partir das 5h30 da madrugada.

A participação de Jair Onofre vai ser às terças, quintas (amanhã) e sábados.

O programa Alvorada Sertaneja, tem como âncora o radialista Gilvan Franklin, com informações da política nacional, estadual e de Feira de Santana. O quadro é intitulado “Política por Jair Onofre”.

Onofre tem acervo de informações e bagagem pra comentar e dar uma visão mais clara ao ouvinte sobre o que acontece nos poderes e no seu entorno.

Jalr tem amplo acesso e convivência com os bastidores da política feirense. Seus vínculos com ela, a política, não são de agora. Ele foi líder estudantil na mesma época em que também atuava nesse segmento o atual presidente do Poder Legislativo, vereador José Carneiro, de quem ele é um dos mais ouvidos conselheiros.