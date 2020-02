Eleição 2020: partidos formam ‘frente’ para derrotar o continuísmo político na Prefeitura de Feira

Representantes de partidos políticos em Feira de Santana oficializaram hoje (quinta,6), na Câmara de Vereadores, a formação de uma ‘frente política’ com o intuito de participarem juntos da eleição municipal deste ano.

Da ‘Frente Democrática Progressista’ participam a Rede, PSB, PV e PCdoB mas também políticos e militantes de outros partidos, como o PT e o PSDB.

O grupo de pessoas que tomou a iniciativa é formado pelo vereador Roberto Tourinho (PV), ex-vereador e ex-deputado Ângelo Almeida (PSB) e presidentes municipais dos demais partidos.

Na exposição feita à imprensa dos objetivos do grupo, pelo vereador Roberto Tourinho, foi destacada a necessidade de impedir o continuísmo político que já dura há quase 20 anos em Feira, desde que o ex-prefeito José Ronaldo (DEM) foi eleito pela primeira vez no ano 2.000.

A Frente se propõe a apresentar um plano de governo alternativo para Feira de Santana que venha corrigir o que consideram os erros políticos e administrativos cometidos pelo grupo que comanda a Prefeitura de Feira há quase duas décadas.

Nesse aspecto Tourinho destacou a utilização eleitoral e política das cooperativas de saúde para a manutenção do poderio do grupo do ex-prefeito Ronaldo, afirmando que o ‘resultado’ disso foi a corrupção e o desvio de dinheiro público, exemplificando o caso dos 100 milhões de reais denunciados pelo MP da Bahia.