Viola Encantada‘, de Guda Moreno e Tom Barreto é o mais novo samba do grupo Quixabeira da Matinha.

A música foi lançada no show do grupo, domingo,9, na festa de comemoração de 12 anos de existência do Distrito da Matinha no município de Feira de Santana.

Antes da Quixabeira o grupo Chuá de Cabaça executou um repertório com forró e samba que esquentou o público no final da tarde. A cantora Lorena Porto fez uma participação especial.

fotos: Valdenir Lima/Secom/Feira