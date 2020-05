Harmonização de cervejas no fim do mundo

Mais um mês em isolamento social e o mundo já vai dando novos sinais de que as pessoas vêm adoecendo de muitos outros males que não “aquele a que não se deve nomear”. Poucas pessoas (por aqui) sabem que minha ocupação principal é a de psicólogo clínico e, neste aspecto, venho observando que alguns casos têm se acentuado ao longo da minha prática. Os casos de TOC (transtorno obsessivo compulsivo) têm crescido bastante, assim como TAG (transtorno de ansiedade generalizada), síndrome do pânico e depressão. Segundo Karl Albrecht, teórico da psicologia, em seu livro Psychology 2Today, o medo é uma emoção primitiva capaz de causar angústia e enorme sofrimento.

Ele enumerou 5 medos que são comuns a todos os seres humanos:

1 Medo da extinção: Ligado diretamente ao medo da morte e responsável pelo impulso da preservação da vida;

2 Medo da mutilação: Ligado diretamente ao medo de perdermos parte do corpo e unido ao impulso de manter a integridade do nosso corpo;

3 Medo de perder a autonomia: Associado ao medo que temos de ficarmos a mercê de situações sem a possibilidade de reagirmos, paralisados e impotentes;

4 Medo da separação: Como somos seres sociais, este medo está diretamente ligado ao medo da solidão, do desamparo, do abandono e da rejeição;

5 Medo da morte do ego: Neste ponto temos uma questão bem subjetiva… morremos de medo da humilhação, da vergonha e de descobrirmos que não somos aquilo que achamos que somos.

A teoria do Albrecht diz, inclusive, que todos os medos que nós costumamos ter são derivados destes 5 medos primitivos.

Diante disso tudo, é completamente compreensivo que, durante este momento bastante complexo, você, eu e todas as pessoas que respiram a nossa volta estejam experimentando algum tipo de sofrimento. Se eu pudesse dar um conselho (e vamos marcar aqui que psicólogos não dão conselhos), gostaria de dizer apenas uma palavra: ocupe-se. Ocupe-se com o que der. De Repente, arrumar o guarda-roupa vai te deixar em posição de encontrar diversas coisas perdidas, fragmentos da sua história e isso pode te render sensações importantes; ler também pode ser um excelente negócio (afinal de contas, todo leitor tem livros encalhados); escrever, maratonar suas séries favoritas, fazer uma lista de discos e filmes… Mas se sua decisão for cozinhar e aprender um pouco mais sobre harmonização, nesta coluna eu fiz um catado de cervejas no catálogo do Clube do Malte e, ao som de Hey Jude, dos Beatles, harmonizei com coisas que você pode fazer aí mesmo na sua casa. Vamos nessa:

Guinness: Uma breja irlandesa maravilhosa, de cor preta, carbonatação icônica com uma espuma bege, cremosa e aquele maravilhoso efeito cascata. Corpo médio baixo e notas de café expresso e chocolate amargo. Pode harmonizar bem com um suculento hamburguer num pão australiano, uma carne preparada com molho barbecue ou, de repente, um petit gâteau com sorvete de nata com goiaba.

Blue Moon: A atual queridinha de todos. A cerveja mais famosa dos Estados Unidos. Essa deliciosa Witbier está presente em seriados, filmes e já dominou o mercado cervejeiro. Corpo leve, carbonatação média e notas de casca de laranja e sementes de coentro. Excelente pra mandar com aquela salada Caesar, frutos do mar e omelete.

Partido Alto: Essa American Lager, exclusiva do Clube do Malte, é super refrescante, amarela dourada e notas que remetem a miolo de pão. Uma cerveja com um excelente drinkabilit e super fácil de beber. Vai muito bem com petiscos. Aquela batatinha frita, uma boa tábua de frios e pão com patê de gorgonzola.

GuayaBomb: Para variar um pouquinho, coloquei essa BerlinerWeisse de respeito feita pela Cervejaria Lobos. Uma breja super saborosa, acidez característica do estilo, carbonatação média-alta e notas maravilhosas de frutas tropicais, principalmente de goiaba que vem da adição da fruta na cerveja. Aqui harmonizaremos com caldo de sururú, ceviche e um bom pão caseiro de fermentação espontânea.

Vamos torcer para que tudo isso que assola o mundo acabe logo. Afinal, nenhuma breja ou refeição será mais saborosa do que a que teremos quando reencontrarmos os nossos. SAÚDE!!!

Carlos H. Kruschewsky. Psicólogo, psicanalista, presidente do Dragornia Moto Club, BeerSommelier, Homebrewer e Sócio da Dragornia Cervejaria. Instagram: @sr.ck