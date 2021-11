Dia do Cordelista comemorado em Feira hoje no Mercado de Arte Popular

Nesta sexta-feira, 19, o Mercado de Arte Popular será palco da programação do Dia do Cordelista. A data homenageia o nascimento do poeta brasileiro Leandro Gomes de Barros, considerado o pioneiro da literatura de cordel no país.

Este é o primeiro evento em alusão ao dia, com apoio da Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (Settdec). Às 9h, haverá exposição de cordéis, folhetos e romances.

Serão exibidos, a partir de 14h, os documentários “Suspiro de um Trovador”, que retrata trajetória do poeta Rodolfo Cavalcante; “Bule-Bule Vai ao Cinema”, obra do poeta, repentista, cordelista e sambador baiano Bule-Bule; e o documentário feirense “O Folheteiro Jurivaldo Alves”, produzido ainda na pandemia com recursos da Lei Aldir Blanc, que retrata sobre relação do artista com os cordéis até a instalação do Espaço Literário no Mercado de Arte Popular.

A programação prevê ainda a presença do xilogravurista, Luiz Natividade, que vai produzir desenhos, no momento, com a técnica.

foto Wevilly Monteiro