Sued Nunes e a diáspora negra no Toma!

No sábado (27), às 20h, no TOMA!, em Feira de Santana, a cantora e compositora Sued Nunes, acompanhada pela sua banda, apresentará um show com o repertório do seu primeiro álbum, “Travessia” – produzido pela Mugunzá Records e selecionado pelo Prêmio das Artes Jorge Portugal.

O disco, que foi lançado em abril, tem centralidade na história da diáspora negra, e aborda temas como ancestralidade e espiritualidade de matriz africana.

Sued Nunes é uma das selecionadas do Selo Educadora Independente, e suas canções estarão na programação da Rádio Educadora FM da Bahia até o fim de novembro.

A cantora também teve a faixa “Concha” entre os 50 fonogramas escolhidos como finalistas para o 19° Festival da Educadora FM.

O show terá a participação especial da DJ Luane Lobo, que levará para o palco um set repleto de Afrobeat. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla, no link: https://www.sympla.com.br/sued-nunes-no-toma__1400332. O link pode ser acessado através da bio do instagram @tomafsa.

“É como retornar pra casa. Minha música foi feita pra ser em qualquer lugar mas ela só acontece verdadeiramente na rua. Olho no olho. Suor e gente”, contou a artista sobre a expectativa de voltar aos palcos e de lançar o seu álbum em um show presencial pela primeira vez.

Aproveite para ouvir “Travessia” nas principais plataformas de streaming.

“Povoada, quem falou que eu ando só? /Nessa terra, nesse chão de meu Deus/Sou uma, mas não sou só!”