O PT, a Feira e o Minha Casa Minha Vida

O presidente Lula deveria começar pela Feira de Santana sua jornada de inauguração de obras pelo Nordeste. A primeira visita seria sexta-feira (20), mas foi adiada. Na oportunidade, seriam entregues apartamentos em residenciais do programa Minha Casa Minha Vida – MCMV, iniciativa que foi abandonada nas gestões de Michel Temer e Jair Bolsonaro, o “mito”. Comentou-se que os imóveis não estão em condições de ser entregues. Não houve, no entanto, uma justificativa oficial para o adiamento da viagem.

A visita não surpreende. É longa a relação entre os governos petistas, a Feira de Santana e o MCMV. A iniciativa foi lançada em 2009 e, no ano seguinte, foram entregues as primeiras unidades, justamente aqui na Princesa do Sertão. Naquela ocasião, Lula concluía seu segundo mandato com popularidade em alta e Dilma Rousseff era sua candidata à sucessão. Ambos estiveram presentes no evento, no residencial Nova Conceição, com seus 440 apartamentos.

Sob o implacável terceiro turno das eleições de 2014 – aquele pleito só acabou com o controverso impeachment – a então presidente Dilma Rousseff retornou à Feira de Santana, em 2015, para nova inauguração, no “Solar da Princesa” 3 e 4, na Gabriela. Houve a entrega de 920 unidades na oportunidade. No ano anterior, em 2014, foi aqui o comício que marcou a arrancada em sua campanha para a reeleição. Voltou – imagino – tentando reeditar aquela jornada, no começo do segundo governo. Não deu certo.

Mesmo quando estava em baixa, na Feira de Santana o petê sempre foi muito bem votado nas eleições presidenciais. Foi o que aconteceu mais uma vez em 2022. A visita de Lula, portanto, possui elevado conteúdo simbólico: retoma o MCMV, marco das gestões petistas, visita como gesto de reconhecimento uma metrópole onde obteve uma de suas mais expressivas votações e, ao mesmo tempo, começa a virar a página da tentativa de golpe que desembestou em terrorismo em Brasília, semana passada.

Torço para que, na visita, Lula traga novidades adicionais para a Feira de Santana. A Princesa do Sertão precisa de novos projetos, de intervenções expressivas. É claro que a série de políticas adotadas nos governos petistas trouxe uma onda de prosperidade para a cidade anos atrás. Mas tudo se deteriorou desde então. Tomara que a visita de Lula seja mais que uma viagem protocolar, mero – e insuficiente – gesto político.

Mas agora é necessário aguardar a visita e o que dirá o presidente.