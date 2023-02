Constituição e Justiça da Câmara de Feira veta quatro projetos de lei

Durante dois anos emitindo pareceres ao sabor das vontades e conveniências políticas da Mesa Diretiva da Casa, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores de Feira de Santana parece ter ‘acordado’ da hipnose e vetou, de uma só vez, quatro projetos de lei que tramitam no Legislativo.

Os vetos serão apreciados em plenário na sessão ordinária desta quarta-feira, 7.Dois deles são de autoria do vereador Emerson dos Santos, conhecido pela alcunha de “Minho”, do partido Democrata Cristão. Os outros dois são do petista Oliveira Dias (alterando legislação sobre as carroças no trânsito da cidade) e do ex-presidente da Casa, Fernando Dantas.

Na sessão desta quarta-feira também está listada na pauta distribuída com a imprensa a redação final do Orçamento 2023, com as emendas aprovadas há mais de 10 dias, para ser enviado ao Poder Executivo. A administração municipal está trabalhando com resquícios do Orçamento do ano passado