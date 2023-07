Linha de ônibus para o Ovo da Ema beneficia mais oito comunidades rurais de Feira

A comunidade do povoado Ovo da Ema, no distrito de Maria Quitéria, está com acesso ao transporte público interligado ao Terminal Central desde às 5h20 de hoje (24).

A oferta da linha 123-Fazenda Morro/Ovo da Ema faz parte da reprogramação dos itinerários de ônibus promovida pela Prefeitura de Feira para otimizar a mobilidade de quem mora no campo. A operação era realizada com ônibus do modal de transporte ZR (linha rural).

Ao todo, oito localidades/comunidades estão sendo beneficiadas com o novo itinerário, a exemplo da Comunidade Salgada, Lagoa de Pedra, Jurema, Germano, Campo do MOC, São José e Fazenda Morro

A nova operação de transporte foi iniciada utilizando ônibus do tipo convencional para contemplar a demanda de passageiros da localidade. De segunda a sábado o atendimento ocorre até 19h.

No Terminal Central o embarque e desembarque passa a ser pela plataforma E3. No retorno ao distrito, o usuário também poderá integrar em outro ônibus com o cartão social Via Feira quando estiver no Terminal Norte (Cidade Nova).

“Redimensionamos a linha com ônibus da frota de transporte público urbano para atender melhor trabalhadores rurais e aqueles que se deslocam à zona urbana, principalmente os estudantes. A orientação do prefeito Colbert Filho é facilitar a mobilidade no campo”, explica Sérgio Barradas Carneiro, secretário de

Transportes e Trânsito (SMTT).

Nesta fase de implantação, o secretário ressalta sobre a necessidade de monitorar a frequência e horários das concessionárias, e fazer rapidamente os ajustes necessários na linha. “O trabalho do Governo Municipal é prestar um serviço de qualidade à população”, afirma.

CONFIRA ITINERÁRIOS:

Ida: Comunidade Salgada; Lagoa de Pedra; Jurema; Praça Ovo da Ema; Germano; Campo do MOC; Praça de São José; Fazenda Morro; BR-116; Marginal Praça Novo Horizonte; Feira VI; Passarela Av. José Falcão; Av. Senhor dos Passos e Terminal Central

Volta: Terminal Central; Rua Natal; Rua Dr. Olímpio Vital; Av. Senhor dos Passos; Av. Sampaio; Rua José Joaquim Seabra; Rua Visconde do Rio Branco e Av. José Falcão.

Terminal Norte: Feira VI; BR-116; Fazenda Morro; Praça de São José; Campo do MOC e Germano.