Tubos de drenagem para obras do Tanque da Matinha já estão estocados na praça

As obras de drenagem e revitalização do Tanque da Matinha estão em andamento no distrito da Matinha, em Feira de Santana. A intervenção, realizada pela Prefeitura, contempla também a drenagem da Praça da Matinha, atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores da comunidade. Os tubos da drenagem inclusive já estão estocados na praça central do distrito que enfrenta sérios alagamentos nos períodos chuvosos. O Tanque fica a poucos metros da praça.

De acordo com o engenheiro responsável pela obra, Breno Miranda, o prazo contratual é de oito meses, mas a expectativa é concluir o trabalho antes. “Nosso contrato é de oito meses pra finalizar a obra, mas a gente crê que consiga finalizar em seis. É uma obra que vai influenciar toda a comunidade, vai ter melhorias pra todo mundo. Uma praça com espaço cultural, com roda de capoeira, com a ilha no meio do tanque, toda arborizada. Então eu acho que para a comunidade em si vai ser de um alto valor”, destacou.