Mais de 200 casais inscritos para o 24° Casamento Coletivo em Feira no próximo dia 27

A Prefeitura de Feira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDESO), promove anualmente o Casamento Coletivo. Em 2024, 104 casais oficializaram sua união por meio da iniciativa. Neste ano, a tradição se fortalece com ainda mais participantes: no dia 27, a partir das 8h, o Olimpo Eventos será palco da 24ª edição do Casamento Coletivo, reunindo 204 casais que irão dizer “sim” em uma grande cerimônia.

A ação tem como objetivo promover a cidadania, fortalecer vínculos familiares e garantir o acesso ao casamento civil de forma gratuita, beneficiando casais que sonham em formalizar sua união, mas encontram dificuldades financeiras ou burocráticas.

Histórias que inspiram – Entre os muitos casais que já participaram da iniciativa está o de Patrícia Vaz, 38 anos, operadora de montagem, e André Lima, que oficializaram sua união no Casamento Coletivo de 2024, após seis anos juntos.

“O Casamento Coletivo é importante para nossa cidade porque muitos têm o sonho de casar, mas não têm condições ou tempo para resolver as questões documentais. A SEDESO providenciou tudo, e foi a melhor experiência que vivemos. Estamos muito felizes com a nossa união e só temos a agradecer pela organização, estrutura e pelo olhar humanizado que vocês têm”, destacou Patrícia.

O marido, André, reafirma o impacto positivo da cerimônia. “Queria poder casar com minha esposa todo ano no Casamento Coletivo. Parabenizo a Prefeitura por proporcionar esse evento não só para nós, mas para todos os casais que participaram. Tudo foi muito bem organizado, impecável. Sem dúvidas, este ano será ainda melhor”.

Fotos: Jorge Magalhães e Valdenir Lima /Secom