Silvano Salles puxa cordão de atrações da ‘Festa de Reis’ de Tiquaruçu nos dias 17 e 18

Silvanno Salles, Asas Livres, Beto e banda Viola de Doze, além do tradicional samba de roda da Quixabeira da Matinha, são as atrações já anunciadas para a ‘Festa de Reis’ que a Prefeitura de Feira promove no distrito de Tiquaruçu nos dias 17 e 18 próximos.

O evento será aberto no dia 17, um sábado, animado pelo cantor Silvanno Salles e pela banda Asas Livres. Já no dia 18, domingo, a animação ficará por conta de Beto e da banda Viola de Doze, além de outras atrações regionais que terminam entrando na grade.

FOLIA DE REIS – Já no dia 10, a Cidade da Cultura, casa de cultura e eventos do poeta Asa Filho, celebra a Festa de Reis de forma mais tradicional, com música, grupo de reisado e tradicional queima de Lapinha. O evento é realizado na Cidade da Cultura, duas vezes por ano. A Festa de Reis na Cidade da Cultura é da Organização Cultural e Artística Reisado de São Vicente (Orcare) .