Radialista de Feira foi quem primeiro usou “Jero”, a marca de Jerônimo que fez sucesso na reeleição

“Eu tou com Jero, eu tou com Jerozinho”, a frase e a ‘batida’ musical que a acompanhava e ajudou a cristalizar a figura do governador o Jerônimo como candidato à reeleição não foi criada em brainstorming de gênios de marketing político mas nasceu do entusiasmo de um radialista feirense, Jair Cezarino, com o governador Jerônimo, de quem se aproximou em viagens programadas pela Secom para repórteres acompanharem o governador no início do governo.

“Jero é meu parente“, “Não mexa com Jero”, aa brincadeiras de Jair foram ‘pegando’, ele mesmo mandou fazer camisas e Jero passou a ser o nome comum do Governador da Bahia. A Comunicação do Governo não levou a sério , colegas folclorizavam, mas agora está provado que estava ali um dia melhores ganchos para auxiliar o marketing de mobilização utilizado nessa campanha. Jero caiu na boca do povo.

Jair Cezarino está hospitalizado, enfrentando sérios problemas de saúde. Saúde e vida longa a ele.

NOTA DA REDAÇÃO : o rádiojornalista Jair Cezarinho veio a óbito na manhã deste sábado,10. As informações sobre velório e sepultamento serão divulgadas assim que a família definir