Show de Vanessa da Mata bate recorde de público no Natal Encantado de Feira

Vanessa da Mata, uma das atrações mais esperadas do Natal Encantado 2016, proporcionou a uma multidão de fãs e admiradores que lotou a Praça Padre Ovídio na noite desta quinta-feira, 22, uma experiência enriquecedora, em uma apresentação que ficará marcada na história da festa natalina feirense.

Foi um dos maiores públicos já registrados em todas as quatro edições do Natal Encantado. Com letras fortes e melodias marcantes, Vanessa da Mata trouxe para Feira de Santana um repertório completo, com antigos e novos sucessos. O show minimalista faz parte da turnê Delicadeza.

Ao abrir a apresentação, Vanessa deixou clara a sua proposta. “Muito feliz em sentir esse clima de família. Pessoas de todas as idades, muitas crianças. Este é um show que traz paz e consciência”.

As músicas que falam de amor foram as mais ovacionadas e acompanhadas pelo público, como “Ainda Bem”, “Amado”, e “As Palavras”. Outras canções também fizeram o público vibrar, como “Não me deixe só”, “Ai, Ai, Ai”, “Boa Sorte/Good Luck”, e “Baú”.

Na batida do reggae, misturada a suavidade da MPB, Vanessa também cantou músicas que remetem ao feminismo, empoderamento, estética negra, política e economia. Durante todo o tempo dialogava com o público. Um fã subiu em uma árvore em frente ao palco e interagiu com a artista. Ao final do show, Vanessa distribuiu flores para a plateia.

A estudante Fernanda Carneiro veio do município de Conceição do Jacuípe, junto com um grupo de amigos, para ver um show de Vanessa da Mata pela primeira vez. “Sou muito fã dela há anos, mas nunca tive a oportunidade de vê-la de perto e acompanhar um show. Muito emocionante, marcante, e superou todas as minhas expectativas.

O Natal Encantado de Feira de Santana será encerrado nesta sexta-feira, 23.

A principal atração é o cantor Guilherme Arantes, que se apresenta às 19h30, na Praça Padre Ovídio. Confira a programação completa do Natal Encantado no site: www.natalencantado.feiradesantana.ba.gov.br

texto e foto Secom/Feira,Ba