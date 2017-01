Temer recebe em Brasília o Prefeito e vice de Feira

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM) e o vice Colbert Martins (PMDB) tiveram audiência com o presidente Michel Temer nesta quinta em Brasília.

Na pauta do encontro estiveram as rodovias federais que passam pelo Município e o Anel.do Contorno.

Ronaldo e Colbert foram a Temer com o deputado baiano Lúcio Vieira Lima (PMDB) que é irmão do ex-ministro Geddel Vieira Lima. O ministro Eliseu Padilha também estava presente.

Ronaldo e Colbert saíram otimistas da reunião. Colbert disse que a audiência mostrou que as reivindicações de Feira contam com o interesse do Presidente.

O prefeito pediu a Temer uma ‘atenção especial’ para a duplicação da rodovia Feira-Serrinha (Br-116 Norte).