‘O Beco é Punk’, decretou o artista plástico Vivaldo Lima em uma das paredes do Beco da Energia, em Feira de Santana, no domingo, durante mais um evento do movimento #obecoénosso.

Vivaldo Lima é uma das maiores expressoes das artes plásticas de Feira e usou seu traço para retratar o idealizador deste movimento cultural de rua, Márcio Antônio dos Santos, o Márcio Punk.