prefeito de Feira, José Ronaldo (DEM), está mesmo disposto a tocar adiante a urbanização da Lagoa Salgada, uma das maiores do município. prefeito de Feira, José Ronaldo (DEM), está mesmo disposto a tocar adiante a urbanização da Lagoa Salgada, uma das maiores do município.

Na semana passada, Ronaldo foi a Brasília e tentou uma audiência com o ministro do Meio Ambiente, sendo recebido pelo Secretário Executivo da pasta, Marcelo Cruz, que pediu ao Prefeito para encaminhar uma cópia do projeto para ser analisado pelo Ministério.

Ronaldo foi acompanhado do vice Colbert Martins (PMDB).