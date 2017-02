Prefeitura de Feira não dar manutenção à Lagoa Grande é ‘um absurdo’, diz Zé Neto

O deputado Zé Neto (PT) gravou um vídeo à margem da Lagoa Grande em Feira de Santana, mostrando, segundo ele, ‘o absurdo’ da Prefeitura de Feira de Santana se recusar a dar a manutenção à estrutura urbana instalada na lagoa ao mesmo tempo em que anuncia um projeto de revitalização da Lagoa Salgada, por onde passa uma outra obra do governo do Estado, a avenida Nóide Cerqueira.

O prefeito José Ronaldo (DEM) afirmou que a Prefeitura não ‘receberá’ a lagoa enquanto não forem concluídas as obras de saneamento básico dos bairros no entorno. O deputado reconhece que a obra de saneamento ‘não vai ficar pronto agora’, diz no vídeo publicado nas redes sociais. Acesse, clique aqui.