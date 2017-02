‘A Marechal’ de Feira de Santana

O historiador feirense Antonio de Lajedinho, 91 , conheceu já em ruínas, na década de 30 do século passado, um estádio de futebol na rua Marechal Deodoro, que então se chamava Manoel Vitorino.

“O seu nome era Estádio Leolindo Ramos e ocupava todo o último quarteirão da Rua Manoel Vitorino (hoje Marechal Deodoro). No norte limitava com o muro da residência de Tertuliano Almeida”, escreve Lajedinho no blog A Feira Antiga que mantém na ativa desde 2010.

Algumas fachadas comerciais de mau gosto existentes naquela rua hoje ainda devem encobrir antigas cumeeiras de elegantes e ricas residências de famílias que ali viveram.

Consta que até a Micareta, nos primórdios da invenção da festa, desfilou pelo calçamento da Marechal carros alegóricos com lenços perfumados e senhorinhas alegres.

‘A Marechal’ – como é chamada – é uma das ruas mais antigas e centrais de Feira e por onde hoje se estende um grande comércio varejista, com preponderância da área de alimentos.

Duas pesquisadoras da UEFS – Livia Azevedo e Lysie Oliveira – divulgaram um trabalho, em congresso na cidade de Curitiba, onde contrapõem as ‘imagens’ da avenida Getúlio Vargas com a rua Marechal Deodoro. Elas observaram n’A Marechal a forte presença dos ‘elementos ligados ao Sertão’ enquanto a Getúlio Vargas aparece mais relacionada com símbolos litorâneos ou do Recôncavo.

Um jornalista feirense, citado por Adilson Simas em suas memórias, já disse que ‘a Marechal’ é o rabo da lagartixa, ou seja, a parte da feira-livre que não morreu totalmente quando foi transferida para o Centro de Abastecimento.

Na prática, a cidade convive bem com ‘A Marechal’. Na rua tem de tudo a preço popular. Tem qualidade, agrado, gritos, propaganda, preço, prazo e muita gente.

Existem os que vão à Marechal e os que nem de carro passam por lá. ‘A Marechal’ não é elegante, nem limpa e asseada como shoppings, tem preço, qualidade, mas….na teoria, ‘A Marechal’ não devia existir como tal, o “espaço público tomado pelo comércio que não paga imposto”.

Frutas e verduras, feijão de corda, beiju, quebradinho, derivados da mandioca, produto para o caruru, o vatapá, o pregador, o tatuador, a freguesa. As calçadas e parte das ruas estão ocupados. Os carros em marcha lenta acompanham o fluxo de pessoas de um lado para o outro cruzando esse ‘canteiro’ onde está o cesto mostrado nessa foto .

Se houver um considerável deslocamento da massa varejista do Calçadão da Sales Barbosa para o Centro de Abastecimento no local chamado de Centro Popular Comercial, poderá haver também uma considerável mudança no perfil da Marechal.

Se o pensamento urbano aplicado em Feira continuar a dar primazia aos veículos e se basear nos mesmos princípios de ‘progresso’ e ‘desenvolvimento’, o destino d’A Marechal nem é necessário dizer pois você leitor(a) já deduz se me leu até aqui.

A Marechal já é um grande ‘calçadão’. Seus principais acessos são becos ou ruas estreitas impróprias aos veículos e excelentes como mobilidade para pedestres. Como a de Sant’Anna, que liga a Marechal à velha Igreja Matriz onde no entorno esteve sempre ‘a raça piolhosa dos homens’ como diria aquele personagem Quaderna pela boca de Ariano.