Uma nova escultura de um vaqueiro foi fixada no pedestal na avenida Olímpio Vital, em Feira de Santana, que estava vazio desde que a outra escultura caiu, abatida pela ferrugem e o desgaste do tempo.

A escultura do ‘novo vaqueiro’ é de autoria anônima como era também a anterior, colocada pelo Governo da Bahia para a inauguração da avenida, no século passado. Quando a cidade acordou hoje, havia uma escultura no pedestal.

O Vaqueiro voltou!