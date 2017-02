Feriado do carnaval de Salvador fecha o comércio em Feira de Santana

Com exceção do Centro de Abastecimento (a antiga feira-livre), o restante do comércio varejista e atacadista d0 centro da cidade está fechado nesta segunda-feira de Carnaval.

Na cidade que não tem folia momesca e onde nasceu a Micareta (carnaval fora de época), o feriado do Carnaval de Salvador é seguido ao pé-da-letra e o comércio só reabre as portas na quarta-feira de cinzas.

Este ano a Micareta de Feira acontece em maio. A folia feirense começa na quinta e termina no domingo. O comércio local não fecha.