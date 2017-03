Primeiro levaram a ‘taca’ de couro do vaqueiro, depois o chapéu (de palha), em seguida o jaleco e agora deixaram o ‘novo’ ‘Vaqueiro da Olímpio Vital’ com ‘as calças arriadas’ em plena avenida.

O pedestal com a escultura do Vaqueiro fica localizado no centro comercial de Feira de Santana, no cruzamento entre as ruas Conselheiro Franco e Olímpio Vital (continuidade da Getúlio Vargas).

A primeira versão do vaqueiro caiu devido a ferrugem e surgiu essa que,pelo visto,vai durar muito pouco.