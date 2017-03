Zico Sena toma banho e bebe ‘água podre’ do BRT no Dia Internacional da Água em Feira

O paraibano radicado em Feira de Santana Zico Sena é uma figura popular nacional. Com sua bicicleta estilizada, cheia de adesivos de Ayrton Senna e um chifre de boi pendurado no volante, ele já foi notícia até no GP do Brasil de Fórmula Um.

Em Feira de Santana ele está presente em toda e qualquer manifestação que reúna duas ou mais pessoas, lá estará Zico Sena ou paramentado com a bicicleta ou com a mala preta ou outros inúmeros adereços que usa segundo a ocasião.

Na Câmara de Vereadores de Feira ele só entra com a mala preta….

Hoje Zico Sena fez mais uma de suas performances e protagonizou uma homenagem-protesto no Dia Mundial da Água tomando banho e bebendo a água ‘condenada’ pela Prefeitura de Feira como nociva ao ser humano, plantas e animais e que está sendo despejada na avenida Presidente Dutra.

Ontem levou essa água para Câmara de Vereadores aonde havia uma agitada sessão com manifestação de professores.

Dezenas de fotos e vídeos estão nas redes sociais hoje com Zico Sena na avenida. A foto acima é de Gutemberg Suzarte.