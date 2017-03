Em Brasília, Ronaldo toma café-da-manhã com Rodrigo Maia e ministro do Planejamento

Um café-da-manhã com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o ministro do Planejamento, Dyogo de Oliveira e um grupo de políticos baianos, foi o primeiro compromisso do prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM), nesta quinta-feira, em Brasília.

Na mesa estavam os deputados federais Carlos Aleluia, Elmar Nascimento e Jairo Azi além do prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto.

Segundo Ronaldo diz em vídeo postado no facebook o prato principal do encontro foi a duplicação da BR-116 de Feira à cidade de Serrinha. (veja o vídeo clique aqui)

Mas o Prefeito adverte no vídeo que enquanto isso está pensando também na captação de verbas para a duplicação do Anel do Contorno, no trecho que vai da Pousada da Feira aos viadutos da Cidade Nova. (clique aqui veja o vídeo).

Em Brasília, Ronaldo também assistiu à posse do deputado Jairo Azi na presidência da Comissão de Turismo da Câmara. (foto)