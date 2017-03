Prefeito de Feira ameaça cortar o ponto dos professores municipais em greve

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM) acusou a APLB de promover uma greve que mistura reivindicação com política partidária e anunciou que vai cortar o ponto dos professores que não comparecerem à sala de aula a partir de hoje.

Ele disse, em pronunciamento no programa Acorda Cidade, que recebeu informações da Secretaria de Educação que 70% das escolas estão funcionando, ou seja, apenas 30 por cento dos professores estariam em greve.

O anúncio do corte do ponto soou como uma ameaça para apressar o fim da greve. O prefeito fez questão de ressaltar que ‘é pensamento’ do Governo cortar o ponto.