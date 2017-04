Não é beco parisiense nem de Budapeste. É o Beco da Energia de Feira

Não é beco parisiense nem de Budapeste. É o Beco da Energia da Feira de Santana. Um lugar de prostituição que tornou-se também de arte e cultura jovem e fora dos circuitos tradicionais.

No Beco começou a acontecer um dos movimentos de rua mais importantes da Bahia, #obecoénosso.

O movimento #obecoénosso ganhou edital do Governo do Estado, tem apoio logístico da Prefeitura. Mas as autoridades culturais do Poderes Públicos ainda estão preconceituosamente distantes do Beco apesar dessas parcerias.

O prefeito José Ronaldo já visitou o Beco. Uma das vezes, por nossa insistência junto ao secretário de Comunicação, Valdomiro Silva.

Mas ainda falta mais do que o inestimável aval da presença, falta uma política cultural específica para o Beco. Dali quem sabe se estenda a outras desgastadas áreas do centro da cidade.

O grafite é cena forte do Beco da Energia e do efervescente movimento.Nesse domingo outra vez as paredes do Beco ganharam mais cores e linguagens visuais.

O nosso Márcio Punk (autor da foto com arte da grafiteira NADI ) com Isis FireTattoo e Marcelo Silva estão atentos. são os ‘anjos’ do Beco.

Nas segundas-feira Márcio Punk também dá atenção ao Forró de Bié, no Centro de Abastecimento. Na foto ele está indo para o forró quando encontrou Raquel, uma dançarina que também vai para o mesmo destino. Observe os dizeres na blusa…. Isis fez a foto.