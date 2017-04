Lava Jato esfria candidatura de ACM Neto e José Ronaldo vira a ‘bola da vez’ no DEM

A inclusão do prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), na lista do STF, muda o cenário montado para a eleição de 2018 na Bahia, pois crescem as chances do Prefeito desistir da cogitada candidatura dele ao Governo do Estado.

O deputado José Carlos Aleluia, outro nome proeminente do partido, também está na lista.

Com isso ficam frias também as especulações em torno de nomes que comporiam a chapa majoritária no campo da oposição ao governador Rui Costa (PT) que é candidato à reeleição. Como por exemplo o nome do Prefeito de Feira, José Ronaldo (DEM) para o Senado.

Sem ACM Neto na cabeça da chapa, o Prefeito de Feira dificilmente se arriscará a uma candidatura ao Senado mas em compensação, na atual situação, torna-se a ‘bola da vez’ do partido para lançá-lo candidato ao Governo.

Se forem verdadeiras as informações de que há uma decisão pessoal de Ronaldo em sair da Prefeitura, a candidatura a Governador vem a calhar. Mesmo que não seja eleito – que é muito provável – terá dimensionado seu nome a uma condição de líder nacional.

De outro modo, ele também poderá ser candidato a deputado federal, com eleição garantida e, segundo os analistas, com condições de ‘puxar’ mais candidatos da eventual coligação.