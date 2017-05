‘Shopping Uai’ prevê um lucro de R$ 216 milhões em Feira de Santana

No projeto aprovado pela Prefeitura de Feira de Santana o grupo mineiro Uai terá a concessão de explorar o empreendimento durante 30 anos.

Durante esse período, a receita bruta estimada é de R$ 531 milhões, sendo 318,18 milhões dos aluguéis de 1.831 boxes distribuídos em uma área de 9.552 metros quadrados. O lucro líquido previsto é de 216,4 milhões de reais.

O projeto do Shopping Uai atende à política urbana da Prefeitura de Feira que pretende remover o mercado informal existente na rua Sales Barbosa, no centro da cidade.

Dessa receita bruta estimada, 26,55 milhões irão para a Prefeitura Municipal de Feira de Santana. A PMFS entra no empreendimento como parceira, disponibilizando a área no Centro de Abastecimento (foto) que no projeto está avaliada em 13 milhões de reais.