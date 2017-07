Um casal de ‘Papa Capim dos meus sonhos’, (personagem de sucesso viralizado na internet), no ‘Bando das Baraúnas’, subindo, às 6 horas da manhã de hoje, em direção à concentração do Bando Anunciador da Festa de Santana, na rua Conselheiro Franco, em frente à igreja matriz de Senhora Santana e do Centro Universitário de Cultura e Arte, CUCA, em Feira de Santana, na Bahia.

