Rui Costa comemora 300ª viagem ao interior da Bahia na cidade de Santa Luz

Com média de uma viagem a cada três dias de trabalho, o governador Rui Costa alcançou, nesta segunda-feira (17), a marca de 300 visitas ao interior do estado, em pouco mais de 900 dias de mandato. Ao todo, foram 162 cidades visitadas por Rui.

A cidade de Santaluz, na região sisaleira, foi escolhida para receber a trecentésima viagem. Durante o evento, no município, o governador realizou ações nas áreas de infraestrutura, saúde, cidadania, agricultura, entre outras.

“Hoje, nesta viagem de número 300, eu confesso que o coração está batendo mais forte. É uma emoção especial e espero, se assim Deus me permitir, poder chegar à viagem de número mil. Acho que nesse ritmo, chegaremos lá”, disse Rui, emocionado, na chegada ao município.

Sobre as ações na cidade, Rui destacou os investimentos na agricultura e na recuperação de estradas. “Ajudar a agricultura em nosso estado, para mim, é prioridade absoluta. A Bahia tem o maior número de agricultores familiares do Brasil, são 700 mil famílias. Se elas produzem mais, vivem melhor, movimenta o comércio e a nossa economia. E tudo isso só é possível acontecer com as nossas estradas em boas condições, prontas para receber este tráfego intenso pelo interior. Por isso, este semestre será marcado pela recuperação das nossas rodovias”.

Na área de Infraestrutura Hídrica, Rui Costa inaugurou a obra emergencial do sistema de abastecimento de água de Queimadas e Santaluz. A obra reforçou o sistema e evitou o colapso no serviço de fornecimento de água para os municípios. O investimento foi de R$ 3,3 milhões, e incluiu a implantação de uma adutora e uma nova estrutura para captação de água.

Por meio do Programa Água para Todos, ainda foi autorizada a implantação do sistema de abastecimento de água, nas localidades de Canaverde, Tamboril, Tabuleiro da Vertente, Salgado e Caracol, no município de Serrinha. O investimento foi de 4,3 milhões.

Desenvolvimento rural – Também foram entregues 1.733 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) aos agricultores de Nova Fátima, Riachão do Jacuípe e Santaluz. O CAR é uma ferramenta pilar da política de regularização ambiental no Brasil, e foi instituído como registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, a fim de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, com o objetivo de compor uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

No âmbito do Programa Bahia Produtiva, o governador autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a firmar convênios com entidades da agricultura familiar da região, beneficiando 649 famílias. O investimento foi de R$ 4,5 milhões.

O titular da SDR, Jerônimo Rodrigues, ressaltou que esta viagem, além de ser de comemoração, reafirma a continuidade dos projetos desenvolvidos na gestação de Rui Costa, em diversas áreas.

“No que diz respeito ao desenvolvimento rural, estamos vendo um conjunto de investimentos chegar aos municípios, aos produtores. Máquinas, obras, convênios, parcerias que reforçam a agricultura familiar e coloca a Bahia em posição de destaque”.

Estrada – Na ocasião, uma ordem de serviço foi assinada autorizando o início da pavimentação da BA-120, em um trecho de 42 quilômetros, que liga Santaluz a Queimadas.

A intervenção beneficia cerca de 152 mil pessoas, que moram também nos municípios de Araci, Barrocas e Valente. Entre as entregas, estão uma ambulância do SUS, para atender o município de Santaluz, e nove tratores e equipamentos agrícolas para produtores da região.

Serviços – A população de Santaluz também está contando com serviços diversos, durante todo o dia. Na Praça Major Benício Viana, estão o SAC Móvel, realizando emissão de documentos, como RG, CPF, entre outros; o Odontomóvel, com procedimentos de restauração, canal, limpeza e extração; e o Saúde sem Fronteiras, com o rastreamento do câncer de mama, que realiza exames de mamografias e outros encaminhamentos ao público-alvo, que são mulheres de 50 a 69 anos.

Educação – Na área educacional, foi autorizada a cessão de um prédio escolar pertencente à Secretaria da Educação do Estado ao município de Santaluz, com a finalidade de consolidar a oferta de vagas para o ensino fundamental.

Também foram anunciadas novas obras em escolas, a aquisição de um trator e de um tanque de peixes para o Ceep Paulo Freire e mais ofertas de cursos de qualificação profissional, como o de Agricultor Orgânico e Piscicultor.

Esse último curso atende a uma demanda existente no Território do Sisal, beneficiando jovens e trabalhadores que têm uma relação com o campo e, em especial, com a agricultura familiar.

O governador também anunciou a oferta de vagas para o município na modalidade de Ensino a Distância, em parceria com a Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

Viagem 300 – Esperado por muitas pessoas no local do evento, Rui, acompanhado da primeira-dama, Aline Peixoto, foi abraçado por moradores da região e posou para inúmeras selfies. Essas demonstrações de carinho recebidas a cada viagem e as ações desenvolvidas pelo interior foram exibidas em vídeo, apresentado ao público logo na chegada do governador.

Um bolo completou a comemoração, em evento batizado como #Correria300, fazendo alusão ao apelido dado ao governador pela população baiana.

Presenças – Prestigiaram o evento os secretários estaduais da Ciência, Tecnologia e Inovação, José Vivaldo Mendonça; do Desenvolvimento Econômico, Jaques Wagner; da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Carlos Martins; da Agricultura, Vitor Bonfim; da Infraestrutura, Marcus Cavalcanti; da Saúde, Fábio Vilas-Boas; do Turismo, José Alves; de Políticas para as Mulheres, Julieta Palmeira; de Promoção da Igualdade Racial, Fábia Reis; da Educação, Walter Pinheiro; do Meio Ambiente, Geraldo Reis; do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Olívia Santana; de Administração Penitenciária e Ressocialização, Nestor Duarte; de Relações Institucionais, Josias Gomes; de Desenvolvimento Urbano, Fernando Torres; além do presidente da Bahiatursa, Diogo Medrado; do senador Otto Alencar; entre outras autoridades.

(Foto: Paula Fróes/GOVBA)

(Repórter: Leonardo Martins/GOVBA)