Feriado nesta quarta em Feira de Santana: ‘Dia da Excelsa Padroeira’

Feriado municipal em Feira de Santana nesta quarta-feira, 26 de julho, quando se comemora o ‘Dia da Excelsa Padroeira’ do Município, Nossa Senhora Sant’Anna.

As comemorações, mais do que manifestações católicas, são eventos que remetem à história e origem da povoação humana por esta região.

Abaixo, a programação desta quarta,26:

05:00 – Alvorada festiva

07:00 – Santa Missa.

Pregador: Mons. Luiz Rodrigues Oliveira (Representante do Clero e Paróco da Paróquia Senhor dos Passos)

10:00 – SOLENE CONCELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA, Presidida pelo Exmo. Revmo. Dom Zanoni Demettino Castro (Arcebispo de Feira de Santana).

Pregador da Festa: Dom Walmor Oliveira de Azevedo (Arcebispo de Belo Horizonte).

16:00h – PROCISSÃO DE SENHORA SANT’ANA, com a participação das Paróquias da Arquidiocese com as imagens dos seus respectivos padroeiros.

18:00h – PALAVRA DE DOM ZANONI¸ Arcebispo de Feira de Santana.

BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

E ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS 2017.